La pandemia non ferma i jihadisti in Africa

I gruppi jihadisti del Sahel e Boko Haram nell’area del Lago Ciad non hanno deposto le armi; anzi, hanno intensificato i loro attacchi, nonostante l’emergenza coronavirus.

Non passa giorno che da quell’area arrivino notizie di attacchi e di morti tra civili e militari.

Dal Mali, da Kidali, la cooperazione tra forze ribelli e governative per mettere in piedi alcuni centri per la quarantena, ha fatto sperare che le attività terroristiche si potessero fermare.

Il leader ribelle separatista Bilal ag Acherif, di base a Kidal, ha lanciato un segnale al governo per “unirsi per combattere un nemico comune”.

