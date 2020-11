La partita geopolitica sui vaccini 

AGI – Viktor Orban lo aveva annunciato alla fine di ottobre: l’Ungheria avrebbe guardato ai vaccini cinesi e a quello russo per far fronte in tempi rapidi alla pandemia. Ora lo sta facendo, nonostante la ferma opposizione manifestata dalla Commissione Europea, il premier ungherese ha deciso infatti di procedere all’acquisto di dosi del vaccino russo Sputnik V.

Quella del vaccino, per Orban, “non deve diventare una questione politica: è una questione sanitaria, serve a salvare vite”. Ma non è così. La partita che si sta giocando punta infatti a destituire le fondamenta del sistema europeo di autorizzazione per la messa in commercio dei farmaci,

