La paura di un ritorno del virus affonda i mercati

AGI – Wall Street in caduta libera per i timori di una nuova ondata di contagi da Covid-19 negli Usa e le previsioni nere della Federal Reserve sull’economia americana che allungano i tempi per la ripresa. Tutti e tre i principali indici di Wall Street hanno registrato perdite superiori al 5%: il Dow Jones ha lasciato sul terreno il 6,9% a 25.128,17 punti mentre lo S&P 500 è sceso del 5,9% a quota 3.002,10. Il tecnologico Nasdaq è affondato del 5,3% a 9.492,43.

Per la Borsa americana si è trattato della peggior seduta da metà marzo. Il trend dei contagi e la prospettiva di una domanda depressa hanno contribuito al nuovo tracollo del barile Usa,

