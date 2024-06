la-pfm-premiata-forneria-marconi-riparte-col-tour-estivo

Prima tappa il 28 giugno a Piacenza

Milano, 24 giu. (askanews) – Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out nelle 60 date che erano in cartellone, PFM Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di date live, più di 30 in tutta Italia e due diversi concerti: “PFM canta De André”, per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese, e “PFM live” durante il quale porterà sul palco i più grandi successi del suo vastissimo repertorio.

Prima tappa il 28 giugno ai Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza.

I concerti vedranno sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio(voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce), nelle date di “PFM canta De André” sarà sul palco anche Michele Ascolese (chitarra acustica)

Queste le date del tour estivo di PFM prodotto da D&D Concerti (date sempre in aggiornamento): Giugno 28, Piacenza – PFM canta De André – Anniversary Musei Civici di Palazzo Farnese Luglio 03, Trani – PFM canta De André – Anniversary piazza della Cattedrale Luglio 04, Caserta – PFM canta De André – Anniversary Belvedere di San Leucio Luglio 09, Argenta (FE) – PFM canta De André – Anniversary Delizia Estense di Benvignante Luglio 20, Arezzo – PFM canta De André – Anniversary Fortezza Medicea Luglio 31, Ragusa – PFM canta De André – Anniversary Cattedrale di San Giovanni Battista Agosto 01, Siracusa – PFM canta De André – Anniversary teatro Greco Agosto 03, Sirolo (AN) – PFM Live Arena Parco della Repubblica Agosto 04 Melpignano (LE) – PFM canta De André – Anniversary Palazzo Marchesale Castriota Agosto 06, Seravezza (LU) – PFM canta De André – Anniversary Palazzo Mediceo Seravezza Agosto 08, Arenzano (GE) – PFM canta De André – Anniversary Villa Figoli des Geneys Agosto 10, Roccella Jonica – PFM canta De André – Anniversary Roccella Summer Festival – Teatro al Castello Agosto 11, Subiaco – PFM LIVE Subiaco Rock & Blues Festival – Piazza della Resistenza Agosto 16, Montelapiano (CH) – PFM Live Piazza Cerri Agosto 17, Castiglione del Lago (PG) – PFM Live Rocca del Leone Agosto 21, Ostuni – PFM canta De André – Anniversary Piazza S. Bartolomeo – Festival Contro Agosto 26, Grumento Nova (PZ) – PFM Live piazza Umberto I Settembre 03, Vicenza – PFM canta De André – Anniversary Villa Comunale Settembre 04, Macerata – PFM canta De André – Anniversary Sferisterio Settembre11, Torino – PFM canta De André – Anniversary Teatro Alfieri Settembre 13, Roma – PFM canta De André – Anniversary Cavea Parco della Musica Settembre 14, Pratola Peligna – PFM canta De André – Anniversary Piazza del Milite Ignoto