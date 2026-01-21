la-pietra-incontra-ass.-agricoltura-puglia-su-olivicoltura

Roma, 21 gen. (askanews) – “Il futuro del settore olivicolo pugliese, strategico per tutto il comparto nazionale, si deve fondare sull’unità di intenti tra istituzioni pubbliche e private, nel contrasto alla Xylella, nel corretto utilizzo delle risorse per innovare e potenziare le imprese, nell’avere una strategia chiara e determinata, a livello nazionale e sul territorio, su come affiancare il lavoro dei nostri olivicoltori”. Lo ha detto il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra.

“Ne abbiamo parlato insieme, cogliendo l’occasione per fare la reciproca conoscenza presso il Masaf, con il neo assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli. A margine di queste occasioni spesso si parla di incontri costruttivi e nel caso specifico, dopo il piacevole confronto odierno, sono fiducioso che lo sarà. E’ un preciso dovere delle istituzioni, aldilà degli schieramenti politici, procedere di pari passo – ha concluso La Pietra – ognuno con le proprie specifiche competenze e responsabilità, nel comune interesse degli olivicoltori pugliesi e in generale di tutto il mondo dell’agricoltura italiana, di cui il comparto olivicolo della Puglia è un pilastro economico e un’immagine autentica delle eccellenze agroalimentari made in Italy”. ”