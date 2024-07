la-pietra-(masaf):-consulta-ippica-lavora-su-calendario-corse-205

“Vogliamo valorizzare tutti gli ippodromi italiani”

Roma, 17 lug. (askanews) – Si è tenuta ieri a Roma, presso il Masaf, la riunione della Consulta dell’ippica presieduta dal sottosegretario Patrizio La Pietra. Classificazione degli ippodromi, criteri per il calendario delle corse ippiche 2025 e presentazione del nuovo handicapper senior, Marco Trentini, sono stati i principali punti della riunione.

“Stiamo lavorando di concerto con tutti i soggetti interessati alla stesura del calendario corse 2025 – ha detto La Pietra – così da poter consentire una adeguata programmazione degli appuntamenti previsti per il prossimo anno. Parametro cardine per l’organizzazione del calendario sarà il numero dei cavalli stanziali sui vari territori, in modo da garantire una distribuzione il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività, evitando inoltre – ha proseguito – sovrapposizioni tra ippodromi limitrofi per specialità, in base alla collocazione geografica e al bacino di utenza”.

La Pietra ha spiegato che “ci sarà grande attenzione per la classificazione stessa degli ippodromi che ospiteranno gli eventi. Come già ribadito vogliamo valorizzare tutti gli ippodromi nei quali il concetto di ospitalità, di accoglienza degli spettatori sono considerate la priorità. L’ippica tornerà a crescere – ha garantito il sottosegretario – anche grazie a un calendario corse che tenga conto di tutte le esigenze dei protagonisti del settore, ma allo stesso tempo dobbiamo saper offrire un’adeguata e innovativa esperienza a vecchi e nuovi appassionati di questo splendido sport”.