la-pietra-(masaf):-governo-vicino-a-confcooperative-e-cooperazione

Il sottosegretario alla assemblea di Confcooperative

Roma, 8 mag. (askanews) – “Abbiamo fortemente voluto essere presenti come governo all’Assemblea nazionale di Confcooperative perché riteniamo che il dialogo con il mondo della cooperazione sia fondamentale nella nostra azione politica”. Lo ha detto il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, oggi presenta alla assemblea di Confcooperative a Roma.

“Sono qui oggi – ha detto – non tanto per i numeri, le aziende e il volume economico che fa capo a Confcooperative, ma proprio per quel sistema valoriale che il mondo cooperativo rappresenta, in termini di solidarietà, partecipazione e inclusione, che sono gli stessi valori a cui il ministero, che mi onoro di rappresentare, si ispira ogni giorno nel proprio lavoro”.

Per il sottosegretario, Governo e Confcooperative “sono unite anche nella centralità che attribuiscono alle filiere produttive, alle quali stiamo dando massima attenzione, come evidenziato dall’attivazione di tavoli specifici, ispirati dalla finalità di concertare piani di settore adeguati ed aggiornati, in modo da massimizzare gli sforzi su obiettivi condivisi e sulla giusta distribuzione del valore lungo tutta la filiera. In quest’ottica è doveroso evidenziare come la determinazione del costo medio di produzione per contrastare le pratiche sleali, vada proprio in questa direzione e rappresenti una priorità del Masaf e del governo”, ha concluso.