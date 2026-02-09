La plastica? Cambiate opinione. Oggi è una risorsa durevole e sostenibile

E nella storia il suo uso ha permesso la salvaguardia di materiali importanti…

Spesso indicata come una delle principali cause dell’inquinamento ambientale, la plastica è in realtà un materiale dalle proprietà uniche: resistente, leggera, durevole e riciclabile.

La sua cattiva reputazione nasce soprattutto dalla diffusione della plastica usa e getta – bottiglie, bicchieri monouso, imballaggi destinati a un solo utilizzo – che ha alimentato un modello di consumo rapido e poco responsabile.

È questa logica, più che il materiale in sé, ad aver contribuito alla dispersione incontrollata dei rifiuti nell’ambiente. Al contrario, la plastica progettata per durare, essere riutilizzata e riciclata può diventare una risorsa concreta per la sostenibilità ambientale.

La storia stessa di questo materiale nasce con una funzione ben precisa: tutelare le risorse naturali. Alla fine dell’Ottocento, infatti, questo materiale fu sviluppato per sostituire materie prime rare o pregiate come l’avorio, il legno massello, utilizzati allora in molti oggetti di uso quotidiano. Una scelta che consentì di ridurre pratiche ad alto impatto ambientale come il disboscamento e il bracconaggio.

Come spiega Rossella Baiocchi, amministratrice di Bama Srl, da anni impegnata in un lavoro di rilettura culturale e industriale del ruolo della plastica, “all’inizio la plastica veniva usata per evitare di consumare materiali naturali preziosi: le palle da biliardo e i tasti dei pianoforti erano in avorio, mentre i cruscotti di alcune automobili, così come radio e televisori, erano realizzati in legno o radica o ancora le siringhe erano di vetro. La plastica ha permesso di proteggere quelle risorse, offrendo un’alternativa resistente e più accessibile”.

Oggi il dibattito sulla sostenibilità porta spesso a confrontare la plastica con vetro e metallo, considerati materiali più ecologici. In realtà, anche queste alternative presentano limiti strutturali: vetro e metallo hanno un peso maggiore, che incide sui consumi energetici nella produzione e nel trasporto; il vetro, inoltre, è fragile.

A differenza della plastica, vetro e metallo offrono una minore flessibilità progettuale e funzionale, limitando la possibilità di realizzare oggetti con forme diverse o soluzioni tecniche integrate e rendendo i processi produttivi più complessi. Aspetti che si riflettono sui costi di produzione, sulla realizzabilità industriale e, di conseguenza, sull’impatto complessivo del prodotto finale.

Una ricerca dell’Università di Utrecht ha stimato che, se vetro e metallo sostituissero totalmente la plastica, le emissioni globali di CO₂ crescerebbero del 60%. Il motivo è legato a fattori strutturali: la plastica pesa meno, richiede meno energia nei processi produttivi e contribuisce a ridurre i consumi nei trasporti. I polimeri moderni offrono inoltre prestazioni tecnologiche e ambientali rilevanti: un contenitore in polipropilene può durare oltre trent’anni senza deteriorarsi e più del 90% delle plastiche rigide oggi risulta riciclabile.

In diversi settori industriali la plastica ha dimostrato di incidere in modo concreto sull’efficienza e sulla riduzione dei consumi. Nel comparto automobilistico, ad esempio, la sostituzione delle parti in metallo con componenti in plastica ha consentito di ridurre mediamente il peso dei veicoli del 15%, con un risparmio di circa mezzo litro di carburante ogni 100 chilometri.

Gli stessi principi – leggerezza, resistenza e durata – trovano applicazione anche nei prodotti per la casa e nell’uso quotidiano, dove contenitori, accessori e oggetti progettati per durare nel tempo permettono di ridurre sprechi, sostituzioni frequenti e consumo di risorse.

Come sottolinea Rossella Baiocchi, “in molti casi la plastica non è solo una scelta funzionale, ma una necessità: pensiamo alle carte di credito, ai documenti di identità o a numerosi oggetti di uso domestico, dove servono materiali leggeri, resistenti, sicuri e stabili nel tempo”. È proprio in questo contesto che si colloca l’impegno di Rossella Baiocchi, che da tempo lavora per rimettere al centro un uso più responsabile e consapevole della plastica.

“La plastica non è un problema in sé, ma lo diventa quando viene usata male o dispersa nell’ambiente”, osserva, richiamando la necessità di superare la logica dell’usa e getta e di puntare invece su modelli basati su riuso, riciclo e durabilità dei prodotti.

La sostenibilità della plastica non dipende solo dalle scelte industriali, ma passa anche dai comportamenti quotidiani delle persone. È un tema di responsabilità diffusa e di cultura dell’uso, non di divieti o semplificazioni.

La sensibilizzazione dei consumatori, in questo senso, diventa centrale: scegliere prodotti riutilizzabili, prolungarne la vita utile e gestirne correttamente il fine ciclo sono pratiche che riducono sprechi, consumi energetici e utilizzo di nuove materie prime.

Il problema non è il materiale in sé, ma l’abbandono e l’incuria, che riguardano allo stesso modo plastica, metallo o altri beni durevoli. Come sottolinea Rossella Baiocchi, “la sostenibilità non nasce dal divieto, ma dall’equilibrio tra consumo e responsabilità”.

La vera innovazione, dunque, non sta nel rinunciare alla plastica, ma nell’imparare a usarla in modo intelligente, durevole e responsabile. Quando viene progettata per durare, riciclata e reinserita nel ciclo produttivo, la plastica non rappresenta un problema, ma una risorsa che protegge l’ambiente e migliora la qualità della nostra vita…