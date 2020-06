“Ha vinto il contagio della felicità” e così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, durante un intervento a La7, cerca di chiudere le polemiche che dalla notte scorsa accompagnano i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia da parte del Napoli. Un tentativo dopo che l’Oms con il direttore aggiunto Ranieri Guerra, negli studi televisivi Rai di Agorà, trasmissione che su Napoli ha già compiuto ‘scivoloni’, definisce i festeggiamenti di ieri sera, proseguiti fino a notte fonda, “sciagurati”.

“In questo momento non ce lo possiamo permettere – spiega Guerra – per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove”.

L’articolo La polemica sui festeggiamenti a Napoli per la Coppa Italia proviene da Notiziedi.

