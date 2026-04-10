la-polizia-di-stato-compie-174-anni,-meloni:-“storia-di-coraggio,-dedizione-e-servizio-alla-nazione”

(Adnkronos) – Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo a Roma. Per l’occasione sono arrivate le parole di omaggio dalla presidente del Consiglio e dal presidente della Repubblica.

Sui social la presidente del Consiglio ha condiviso un post per l’occasione. “La Polizia di Stato – scrive Giorgia Meloni – compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. Che quotidianamente operano a difesa dei cittadini, contro il crimine e a difesa dei valori della nostra Repubblica”. “A loro -aggiunge la premier – va la nostra più sincera gratitudine: grazie per come portate avanti questo lavoro, con professionalità, responsabilità, senso del dovere e delle istituzioni. Grazie per esserci sempre, lo Stato è al vostro fianco”.

“La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174/mo anniversario di fondazione, gratitudine e riconoscenza per il prezioso contributo volto a garantire il quadro delle libertà repubblicane entro cui si sviluppa la vita della società italiana. Con la nascita della Repubblica, ottanta anni or sono, la Polizia di Stato ha rinnovato la sua missione, ponendosi, con generosa dedizione, al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, nella sicurezza e nella legalità”, sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani.

“I valori della Costituzione – aggiunge il Capo dello Stato – orientano, nei molteplici ambiti di intervento, l’agire degli appartenenti al Corpo, che accompagnano, con la loro vigile presenza, la vita delle persone e della collettività, testimoniando in ogni contesto, soprattutto nei più difficili, la concreta vicinanza delle istituzioni. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica si fa impegno quotidiano per proteggere ogni persona da soprusi e violenza, contrastare ingiustizia e discriminazioni, diffondere la cultura della legalità e del rispetto con il prezioso apporto della rete territoriale e delle specialità del Corpo”.

“Di fronte alle ripercussioni connesse alle tensioni e ai conflitti internazionali, ai rischi del terrorismo, alle pervasive strategie delle reti criminali e delle mafie che si avvalgono sempre più di moderni mezzi tecnologici, alle problematiche dei contesti urbani, la Polizia di Stato è chiamata ad affinare strumenti di prevenzione e contrasto, per dare efficace risposta alle istanze di sicurezza, individuali e collettive. Il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impiegati nei servizi di scorta e tutela, reso, con abnegazione, in Italia e all’estero, talvolta fino alla perdita della vita, per la sicurezza delle nostre libere istituzioni, ha visto la Repubblica riconoscere il loro valore con il conferimento alla Bandiera del Corpo della Medaglia d’Oro al Merito civile. Nell’odierna ricorrenza, desidero tributare un commosso omaggio a quanti, indossando con onore la divisa della Polizia di Stato, hanno perso la vita o sono rimasti feriti nell’adempimento del loro compito, indirizzando ai loro cari un affettuoso pensiero. A tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle famiglie che assicurano loro costante sostegno, va l’augurio di buona Festa”.

“Nel 174° anniversario della Polizia di Stato, desidero rinnovare profonda gratitudine alle donne e agli uomini in divisa, che ogni giorno garantiscono sicurezza con impegno e responsabilità. Un commosso pensiero va ai poliziotti che hanno perso la vita svolgendo coraggiosamente il proprio dovere, esempi di dedizione e attaccamento alle istituzioni”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Il tema del 174° Anniversario è ‘La polizia che guarda al futuro’. La giornata è iniziata alle 9 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. Alle la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per ‘le donne e agli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero’.

Saranno inoltre conferite la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Aniello Scarpati e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Agente Scelto Ciro Cozzolino e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Ispettore della Polizia di Stato Lucia Alba Scarpello. Sarà attribuita la Promozione al Merito Straordinario al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Fattore; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Simone Bagnoli, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Mariano Esposito, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Alberto Scusato, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Alessandro Ciavarella, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco Imbusta; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Daniele Graziosi, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio Vollero, all’Ispettore Capo Tecnico della Polizia di Stato Angelo Magliacano, all’Ispettore della Polizia di Stato Antonio Gallo, all’Assistente Capo della Polizia di Stato Raffaella Del Giacinto.

Nel pomeriggio, alle 16, il personale della Polizia di Stato in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.