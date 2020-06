AGI – Si rinnova la rabbia contro la brutalità della polizia americana. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa, e un nuovo video shock finito sulla rete. Ad Atlanta, nella notte è morto un nero di 27 anni per i colpi di pistola di un agente. La sindaca di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ha annunciato che il capo della polizia della città, Erika Shields, si è dimessa. “Questa è stata la sua decisione di farsi da parte come capo della polizia”, ha detto Bottoms. “Rimarrà con la città in un ruolo da determinare… ma si sta facendo da parte come capo della polizia”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La polizia ha ucciso un altro nero in Usa. Monta nuova rabbia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento