la-polizia-sorveglia-la-scena-del-crimine-dopo-l’attacco-a-solingen

Un uomo ha ucciso 3 persone e con coltello

Solingen, 24 ago. (askanews) – La polizia sorveglia la scena del crimine a Solingen città del Nordreno-Vestfalia e impedisce l’accesso alle strade limitrofe la mattina successiva a un attacco con coltello durante un festival in cui sono morte tre persone e ne sono rimaste ferite diverse altre.In mattinata era circolata la notizia di un arresto anche se pare che il giovane fermato nelle indagini sul massacro di Solingen non sarebbe l’attentatore. L’attacco è stato classificato come attentato, ma non si può ancora parlare di terrorismo secondo quanto hanno riferito gli investigatori della polizia tedesca.La festa per i 650 anni della città è stata completamente cancellata per motivi di sicurezza e per rispetto delle vittime.