la-polonia-intercetterà-missili-di-mosca-sul-territorio-ucraino

USA e Paesi Nato: “Rafforzeremo le difese aeree di Kiev”

Roma, 8 lug. (askanews) – Il premier polacco Donald Tusk e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato a Varsavia un accordo di cooperazione bilaterale sulla sicurezza: lo ha reso noto lo stesso Zelensky sul suo account di X.

L’accordo prevede la possibilità per le forze aeree polacche di intercettare sul territorio ucraino missili e droni russi diretti verso lo spazio aereo polacco.

“Questo documento senza precedenti include una disposizione che prevede l’abbattimento di missili e droni russi nello spazio aereo ucraino che vengono sparati in direzione della Polonia. Ci impegniamo ad attuarla. Coopereremo anche per quanto riguarda gli aerei da combattimento, sia quelli già trasferiti dalla Polonia sia la possibilità di trasferirne altri in futuro”, ha scritto Zelensky su X: “Nel nostro accordo di sicurezza, abbiamo formalizzato la formazione e l’addestramento della Legione ucraina, una nuova unità militare volontaria, sul territorio polacco. Questa unità sarà addestrata in Polonia ed equipaggiata dai nostri partner”.

Intanto fonti della Casa Bianca hanno reso noto che, in occasione del vertice dell’Alleanza che si apre domani a Washington, gli Stati Uniti e i Paesi membri della Nato annunceranno le misure adottate per rafforzare le difese aeree ucraine.

Kiev ha più volte chiesto agli Alleati delle iniziative concrete per difendere le infrastrutture energetiche e le principali città dagli attacchi missilistici russi.