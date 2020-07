La Polonia rielegge Duda, più vicino a Trump che all’Ue

AGI – Il presidente uscente della Polonia, il conservatore Andrzej Duda, è stato rieletto per un nuovo mandato di cinque anni: sono i dati ufficiali della commissione elettorale. Duda ha ottenuto il 51,21% mentre il sindaco di Varsavia, un liberale che prometteva relazioni più strette con l’Unione europea, si è fermato al 48,79%. Risultato che rafforza il partito di governo ‘Legge e Giustizia’, in rotta di collisione con Bruxelles per la riforma giudiziaria che secondo i critici intacca le libertà democratiche. Duda ha promesso di mantenere gli assegni sociali e, duranta la campagna elettorale, ha attaccato i diritti LGBT.

