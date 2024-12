La popstar Katy Perry esce col nuovo singolo inedito “Ok”

Un inno che celebra la speranza e la crescita personale

Milano, 21 dic. (askanews) – Come un fulmine a ciel sereno, la popstar Katy Perry ha pubblicato a sorpresa la deluxe versione del suo ultimo album, intitolata “1432” e che include il nuovo singolo, “Ok”, il nuovo inedito che sarà da oggi in tutte le radio in Italia.

“OK” è un brano che si apre con un suono di chitarra acustica molto gentile e che scoppia in un ritornello che è impossibile dimenticare con Katy che canta: “I’ll never let you drown, no matter if you’re up or down” (ci sarò per te, non importa se sei in un momento buono o cattivo). Anticipando il nuovo anno, “OK” è un inno che celebra la speranza, la crescita personale e la propria sicurezza, incoraggiando le nuove ambizioni e rinvigorendo le relazioni.

“OK” è scritta dalla Perry con l’aiuto, fra gli altri autori, della cantautrice canadese-congolese Lu Kala.

Nella nuova versione del disco sono incluse anche le tracce “I woke up”, “Has a Heart” e “No Tears for New Years”, precedentemente inserite in alcune edizioni speciali in formato fisico e da ora finalmente disponibili anche in digitale.

Katy Perry ha di recente annunciato che porterà il suo “The Lifetimes Tour” in Italia il 2 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna per un concerto unico e imperdibile che promette di essere mozzafiato e ripercorrerà tutta la sua folgorante carriera fatta di album multiplatino.

Di recente, Katy è tornata in grande stile sul palco degli MTV per la prima volta dal 2017. La vincitrice di cinque VMA ha ritirato il prestigioso Video Vanguard Award 2024 e ha regalato un’emozionante performance con un medley dei suoi più grandi successi. La performance ha incluso anche due tracce tratte dal nuovo album di Katy, 143, un disco ricco di inni pop celebrativi e provocatori che i fan hanno imparato ad amare. 143 è stato anticipato dal singolo “Woman’s World”, tra i brani più trasmessi dalle radio in Italia quest’estate, “Lifetimes” e “I’M HIS, HE’S MINE” in collaborazione con Doechii. Il disco è stato lanciato con un concerto sold-out davanti a 100.000 spettatori al popolare festival Rock in Rio in Brasile.

Con un totale di 115 miliardi di stream e vendite globali di oltre 70 milioni di album e 143 milioni di singoli, Katy Perry è una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi. È una delle sole dodici artiste nella storia ad aver superato i 100 milioni di unità certificate.