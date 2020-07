La porta del Bataclan di Bansky sarà restituita alla Francia il 14 luglio

Martedi’ 14 luglio alle ore 15, nella ricorrenza della Festa nazionale francese, la procura della Repubblica dell’Aquila e l’Arma dei Carabinieri, da parte dell’Italia, restituiranno alla Francia presso l’ambasciata di Roma, a Palazzo Farnese, il murale di Banksy realizzato come omaggio alle vittime del Bataclan, rubato a Parigi e recuperato a Tortoreto, in provincia di Teramo.

La porta, realizzata per il locale francese dal celebre street artist e rubata nel 2019, era stata ritrovata a inizio giugno in un casale di campagna in provincia di Teramo in Abruzzo. L’opera era apparsa a fine giugno 2018 sulla porta sul retro del Bataclan in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015.

