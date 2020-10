La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, è positiva al Covid

AGI – La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus. È asintomatica e si è messa in isolamento. La McEnany in un comunicato ha sottolineato di essere “risultata negativa più volte, ogni volta da giovedì”; pur non avendo mostrato sintomi, si è sottoposta nuovamente a tampone Covid che stavolta è risultato positivo. “Nessun reporter, producer o membro della stampa è stato indicato come contatto vicino dall’Unità medica della Casa Bianca”, ha aggiunto, precisando che non era a conoscenza della “diagnosi” positiva “di Hope Hicks prima di tenere un briefing con la stampa giovedì”

