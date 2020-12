La posizione della Lega di fronte chiusure e restrizioni

AGI – Riunione tra Matteo Salvini e i governatori della Lega, collegati in videoconferenza. All’ordine del giorno la situazione economico-sanitaria dopo i dietrofront del governo, le incertezze sulla scuola, le conseguenze negative di scelte incoerenti con il momento come la “lotteria degli scontrini” il cashback o il “buono vacanze”, iniziative che spingono le persone a uscire in contraddizione con le raccomandazioni di non fare assembramenti.

È emersa grande preoccupazione per la mancanza di certezze, la capacità di programmare da parte dell’esecutivo e la necessità di prevedere rimborsi immediati in caso di nuove serrate, anche in caso di chiusure su porzioni limitate di territorio.

