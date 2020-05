La posizione di Londra davanti alla crisi di Hong Kong

AGI Per la Gran Bretagna la nuova legge sulla sicurezza nazionale che Pechino vuole imporre a Hong Kong rappresenta un rompicapo politico: da una parte c’è la necessità di difendere l’autonomia della sua ex colonia, dall’altro Londra non vuole mettere a repentaglio i ricchi affari che la vedono prima in Europa per investimenti cinesi, con un totale che negli ultimi cinque anni ha superato l’intero trentennio precedente.

Cosa dice il patto tra Cina e Gran Bretagna?

Da Downing Street finora è arrivata solo l’assicurazione che si monitora “strettamente” la situazione e che il governo “si aspetta che la Cina rispetti i diritti,

