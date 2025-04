la-precisazione-di-adnkronos-a-‘striscia-la-notizia’

(Adnkronos) – In relazione al servizio di ‘Striscia’ andato in onda il 3 aprile, a cura di Francesco Mazza, l’Adnkronos puntualizza quanto segue:

– Si fa riferimento alla pubblicazione di comunicati stampa, che nulla ha a che vedere con la produzione giornalistica.

– Si tratta di un servizio, Immediapress, gestito da altra e distinta società di comunicazione del gruppo e nessun giornalista della redazione è coinvolto in questa attività.

– Ogni contenuto della sezione Immediapress viene diffuso con la dizione ‘comunicato stampa’ ben chiara sopra il titolo, e confluisce in una pagina del sito web ben distinta dagli spazi dedicati alle notizie. In ogni caso, sarà cura dell’azienda rendere ancora più chiara questa distinzione.

– Come emerge anche nel video di ‘Striscia’, il testo visibile alle altre testate riporta sempre questa avvertenza: “Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi”.

– Lo stesso servizio viene offerto anche da altre agenzie di stampa in Italia e nel mondo.

Non c’è quindi un tema di verifica delle fonti. L’Adnkronos ribadisce che nessuna notizia può essere pubblicata senza controllo giornalistico.