La preghiera di Papa Francesco per medici, infermieri e volontari

Una protezione dalla pandemia, un rifugio dalle sofferenze che avvolgono il mondo intero. Papa Francesco ha concluso la recita del Rosario, dalla Grotta di Lourdes nei Giardini vaticani, poco prima delle 18,30. Francesco ha chiesto a Maria la protezione per i medici, gli infermieri, i volontari in prima linea in questa emergenza, ai sacerdoti e a quanti assistono i malati. Nella preghiera del Papa anche la richiesta di “illuminare le menti” degli uomini di scienza affinché si trovino “giuste soluzioni” per vincere la malattia.

AGI – E che i responsabili delle Nazioni, operino “con saggezza, sollecitudine e generosità”

