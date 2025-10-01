venerdì, 3 Ottobre , 25

La premier danese: “Da Ue serve risposta forte a guerra ibrida russa”

La premier danese: “Da Ue serve risposta forte a guerra ibrida russa”

Vertice a Copenaghen: “A turno toccherà un po’ a tutti”

Copenaghen, 1 ott. (askanews) – La premier danese Mette Frederiksen, a margine di un vertice Ue informale, con al centro il tema della Difesa europea, che si svolge a Copenaghen, ha affermato che l’Ue sta fronteggiando una guerra ibrida contro la Russia e pertanto è necessario agire di conseguenza.”Io spero che tutti ora riconoscano che c’è una guerra ibrida – ha detto – un giorno tocca alla Polonia, un altro giorno alla Danimarca e la prossima settimana probabilmente vedremo sabotaggi o droni volare da qualche altra parte”. “C’è solo un Paese disposto a minacciarci ed è la Russia – ha aggiunto – quindi abbiamo bisogno di una risposta molto forte”.Frederiksen ha inoltre dichiarato di essere “favorevole” all’abbattimento dei droni che violano lo spazio aereo nazionale. “In Danimarca esiste un mandato per cercare di eliminarli. Naturalmente, bisogna farlo nel modo giusto”, ha detto ai giornalisti.

