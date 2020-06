La Premier League riparte a porte chiuse, ma il tifo arriva da Fifa 20!

I videogiochi ancora una volta in aiuto del calcio reale. La Premier League si prepara a ripartire senza i tifosi, ma per offrire ai telespettatori un’esperienza più coinvolgente è pronta a una svolta rivoluzionaria: utilizzare l’audio di Fifa 20. L’utilizzo di effetti sonori che provengano dal videogioco di calcio più venduto è l’opzione preferita dalla Premier League per migliorare lo spettacolo televisivo delle partite senza tifosi, quando la stagione riprenderà il 17 giugno. Tuttavia, i… continua a leggere sul sito di riferimento