L’obiettivo della Premier League resta quello di portare a termine la stagione ma per centrarlo bisogna far giocare le 92 gare rimanenti in un massimo di 8-10 stadi e circa 40 mila test. È quanto emerso dalla riunione di ieri fra i 20 club, compatti nel voler riprendere il campionato ma consapevoli che bisognerà limitarsi a un certo numero di stadi ‘autorizzati’ sia dal punto di vista sanitario che dell’ordine pubblico. La Lega inglese, al termine della riunione, ha ribadito che la salute e la sicurezza di calciatori e staff restano le priorità e che il ritorno agli allenamenti e alle gare avverrà solo col via libera del governo e previa consultazione di medici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Premier League valuta una ripresa in 8-10 stadi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento