la-premier-meloni-partecipa-al-vertice-dei-volenterosi-sull’ucraina

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Johannesburg per partecipare ai lavori del Vertice G20. L’intervento del Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha introdotto la sessione di apertura, seguita dalla prima sessione di lavoro, dedicata alla crescita economica inclusiva e sostenibile, dove il Presidente Meloni ha tenuto un intervento.

In seguito, a margine dei lavori del Vertice, il Presidente Meloni ha partecipato a una riunione della Coalizione dei Volenterosi sull’Ucraina, insieme al Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente del Consiglio europeo, Antònio Costa. 

