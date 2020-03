La Premier studia il piano anti-Covid-19: una “Coppa del Mondo” estiva a porte chiuse

​Con il mondo del calcio fermo per la pandemia Covid-19, la Premier League studia il futuro e le possibili strategie per una ripartenza estiva che consenta di terminare la stagione. Il massimo campionato inglese sta discutendo l’ipotesi di utilizzare campi di gioco isolati per ospitare le partite che mancano al termine dell’annata e, inoltre, l’Independent riporta di come siano stati già elaborati piani per la salvaguardia della trasmissione televisiva di tutte le 92 partite ancora in agenda…. continua a leggere sul sito di riferimento