La presidente messicana a Trump: io spaventata? Non è vero

Presidente Usa aveva anche detto che il Messico è in mano ai cartelli

Milano, 3 set. (askanews) – La presidente messicana Claudia Sheinbaum afferma che “non è vero” di essere spaventata e che “il Messico è controllato dai cartelli”, come ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista. “Non è la prima volta che lo menziona. Rispettiamo molto le relazioni tra Messico e Stati Uniti, Presidente Trump, e beh… questa affermazione non è vera”, ha affermato Sheinbaum durante la sua conferenza stampa mattutina prima dell’incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio.