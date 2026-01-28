la-prima-edizione-di-nameless-winter-con-gigi-d’agostino-headliner

Milano, 28 gen. (askanews) – La prima edizione di Nameless Winter, che si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC), è pronta a partire: svelata la line up completa.

Sarà Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, l’headliner della prima giornata, quella di sabato 14 febbraio. Alla sua esibizione si aggiungeranno quelle di Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly.

A guidare la line up di domenica 15 febbraio sarà invece Axwell, dj e produttore di fama mondiale. La performance sarà anticipata da quelle di Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì.

Un unico grande palco che in due giorni intratterrà i partecipanti con tanta musica e divertimento. Oltre a vivere l’emozione della musica, domenica 15 febbraio i partecipanti che hanno acquistato il 2-Day Pass potranno approfittare di un Après-Ski che si terrà dalle ore 12:00 alle ore 16:00 sulla terrazza panoramica dei Piani di Bobbio, in collaborazione con B MUSIC.

Nameless Winter, edizione invernale di Nameless Festival, nasce dalla volontà di offrire un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival. Significativa la scelta della location: Barzio (LC). Il luogo che ha ospitato Nameless Festival tra il 2015 e il 2019 e che ha visto l’evento prendere forma, crescere e diventare un appuntamento dal respiro sempre più internazionale, trasformando la valle in un’esperienza collettiva unica.

RADIO 105 è radio ufficiale di Nameless Winter .