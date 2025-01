La prima intervista di Cecilia Sala dopo la prigionia in Iran è a Zelensky

Foto dal profilo X di Cecilia Sala

ROMA – Cecilia Sala è tornata è tornata sul campo dopo la prigionia in Iran durata 20 giorni. La giornalista è volata a Kiev per intervistare il presidente Volodymyr Zelensky. Oggi sul Foglio l’intervista “A tu per tu”.

“Sono tornata a Kyiv per un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, adesso che negli Stati Uniti si è insediato Donald Trump. Abbiamo parlato del piano di pace che avrebbe in mente il nuovo presidente americano, di fascismi, di Charlie Chaplin, di come la guerra peggiora le persone”, scrive sui social Sala pubblicando uno scatto con il presidente.

TRUMP E LA FINE DELLA GUERRA

“Quando Trump dice che questa guerra non potrà fare altro che ‘peggiorare’, intende per la Russia. È importante che una persona forte faccia arrivare questo messaggio a Putin. Il presidente americano dice che vuole davvero mettere fine alla guerra”, afferma Zelensky.

IL RAPPORTO DI MELONI E TRUMP: “POTRÀ ESSERE UTILE ALL’EUROPA E SPERO ANCHE ALL’UCRAINA”

Il presidente ucraino, poi, commenta il fatto che la premier Giorgia Meloni sia stata l’unica leader a presenziare all’insediamento di Trump: “È una buona notizia per l’Italia, forse con questo canale di dialogo privilegiato lei potrà essere utile all’Europa, io spero che potrà esserlo anche all’Ucraina”. D’altronde, il tycoon ha manifestato più volte la sua stima per la presidente del Consiglio e ieri, parlando del tema dazi all’Italia, ha dichiarato: “Vediamo che succede. Meloni mi piace molto”.

“So che Donald Trump ha un buon rapporto e si fida di lei. Spero soltanto che la relazione di Meloni con il presidente americano non sia ancora migliore di quella che ha con me!”, aggiunge Zelensky scherzando. Poi spiega: “Oltre ai ruoli che ricopriamo, siamo tutti persone – Donald Trump, Giorgia Meloni ed io – e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano. Io ho un bellissimo rapporto con lei, la considero una persona leale e un’amica”.

