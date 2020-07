La prima intervista di Silvia Romano: “Il velo per me è simbolo di libertà”

AGI – “Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perche’ sento dentro che Dio mi chiede di indossarlo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima”. Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya nel novembre del 2018 e rimasta prigioniera dei terroristi in Somalia per un anno e mezzo, racconta per la prima volta la sua conversione in un’intervista con Davide Piccardo, esponente della comunità islamica e direttore del sito ‘La luce’.

Uno dei temi affrontati è proprio quello del concetto di libertà nella religione musulmana.

