la-prima-serata-del-festival-di-sanremo-2026

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Prima serata del Festival di Sanremo 2026, un Festival, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, definito “baudiano”, nel segno dello storico conduttore della kermesse musicale, scomparso lo scorso agosto. Omaggio anche al maestro Peppe Vessicchio. Super ospite della prima serata Tiziano Ferro. Co-conduttore speciale della serata l’attore turco Can Yaman, che incontra Kabir Bedi nel nome di Sandokan . Trenta i big in gara, trenta le canzoni con una cinquina finale (in parte) a sorpresa: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini.

Cosa è successo, ecco la serata minuto per minuto

20:42 inizia dal Teatro Ariston la diretta Rai 1 del Festival di Sanremo 2026, e accompagnata dallo storico slogan “Perché Sanremo è Sanremo”, a dare il benvenuto la voce di Pippo Baudo, un omaggio. “Benvenuti al Festival di Sanremo”, dice la voce dello storico conduttore della kermesse, scomparso recentemente.

20:44 Il conduttore Carlo Conti apre la 76esima edizione del Festival di Sanremo mentre gli spettatori intonano il coro “Pippo Pippo”. “Questo è il primo Festival senza Pippo Baudo”, ha detto il conduttore Carlo Conti. “Era doveroso iniziare con un omaggio a

Pippo Baudo”. “Un’edizione importante – ha aggiunto ancora Conti -. L’Ariston ancora una volta abbraccia la musica italiana e i conduttori del Festival di Sanremo”.

20:45 Sul palco Olly, vincitore del Festival lo scorso anno. “É bello ripartire da dove eravamo rimasti”, ha detto Carlo Conti all’inizio della prima serata del Festival, lanciando l’esibizione di Olly, che sul palco ha cantato “Balorda Nostalgia” con il pubblico del Teatro Ariston che lo seguiva. “Grazie Carlo, che bello!” ha detto dopo aver cantato Olly. “Grazie a questo bellissimo teatro, pubblico, Orchestra e alla band”. “Oggettivamente era il mio sogno fin da piccolo e mi ha dato una grande mano a realizzare tante cose, magari un giorno torneremo”.

20:51 “Questa è casa sua, dal 1983. E anche in questo caso la voglio far presentare da Pippo Baudo”. Così Carlo Conti ha lanciato il video con cui lo storico conduttore scomparso lo scorso agosto presentava 43 anni fa Laura Pausini. Abito lungo di velluto nero a sirena con scollatura a cuore e collier scintillante, la cantante sarà al fianco di Conti in tutte le serate del Festival.

20:52 Entra la conduttrice Laura Pausini: “Sono felice”, dice e ricorda un aneddoto: “Chiesi a Pippo consiglio per accettare la conduzione e lui mi disse ‘vai sei pronta’”. Poi Pausini fa il suo primo annuncio a Sanremo, il primo concorrente

20:54 Inizia la gara con Ditonellapiaga. Gonna cortissima a palloncino con strascico e t-shirt sotto con un corpetto di pizzo e con scritto il titolo della canzone “Che Fastidio!”; Ditonellapiaga ha acceso l’Ariston, prima a esibirsi tra i big di questo Festival, accompagnata sul palco dai ballerini, che hanno regalato punti per il Fantasanremo.

20:58 secondo cantante in gara Michele Bravi, alla sua terza partecipazione, con la canzone “Prima o poi”.

21:00 Per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo arriva il FantaSanremo live. Ditonellapiaga, prima big in gara, ha fatto già incassare i punti (60) a chi ha l’artista

nella squadra. Nell’app di FantaSanremo – che ha fatto scatenare il pubblico riscuotendo un grande successo – si può seguire in tempo reale il punteggio di ogni artista. Non tocca il microfono per i primi 30 secondi, indumento rosso, indossa anelli: Michele Bravi totalizza 25 punti. L’artista, con il brano “Prima o poi”, si è presentato sul palco dell’Ariston elegante con un completo over, e ha riscosso gli applausi del pubblico per la sua interpretazione.

21:08 Terzo cantante in gara, Sayf, rapper e cantautore per la prima volta a Sanremo, con la canzone “Tu mi piaci tanto”. Al suo debutto a Sanremo, il rapper Sayf, è arrivato con doppiopetto marrone a righe con cravatta a tono, dred, anelli (validi per il Fantasanremo) ma nessun altro gioiello dopo le notizie uscite che paventavano possibili

polemiche per “pubblicità occulta” (in stile Tony Effe) visti quelli indossati sul carpet di Eni, da migliaia di euro. “Tu mi piaci tanto”, il brano che ha portato in gara è stato

molto applaudito in sala. Dopo aver cantato il giovane cantante ha salutato i genitori “Ciao mamma, ciao papà”.

21.14 Quarto cantante in gara Mara Sattei con la canzone “Le cose che non sai di me”. E’ la sua seconda volta, la prima nel 2023. Sto tremando, grazie a tutti”: così Mara Sattei ha concluso la sua esibizione, dopo aver ricevuto i fiori da Laura Pausini. L’artista, in gara tra i big del Festival, con indosso un vestito principesco nero a cuore ma drappeggiato, corto davanti e strascico, ha interpretato il brano “Le cose che non sai di me”.

21.20. Quinto cantante Dargen D’Amico con il brano “AI AI”. Preceduto da una risata del

pubblico perché entrato in scena prima di essere chiamato, Dargen D’Amico si è presentato con un completo con giacca in stile kimono e stoffa che richiama il parquet spinato, oltre agli immancabili occhialoni. Per accompagnare il suo brano, “AI AI”, sullo sfondo immagini futuristiche e colorate, anche la sua, modificata con l’intelligenza artificiale.

21:25 Omaggio a Peppe Vessicchio. Con una sequenza video di immagini e dei conduttori nella storia del Festival di Sanremo, l’Ariston ha reso omaggio al maestro Peppe Vessicchio. “E’ stato un simbolo per Sanremo e ci ha lasciato troppo presto”, ha detto Carlo Conti, lanciando il video in cui da Pippo Baudo a Raffaella Carrà, da Mike Buongiorno a Fabio Fazio, da Gianni Morandi fino a Carlo Conti hanno pronunciato la storica frase: “Dirige l’orchestra il Maestro Peppe Vessicchio”. Standing ovation all’Ariston e in sala stampa per l’omaggio a Peppe Vessicchio. “È arrivato nelle nostre case con la forza del suo talento ma è stato anche un uomo, un padre, un amico e un marito meraviglioso” ha detto Laura Pausini. Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha ricordato anche Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso novembre e che sarà omaggiata domani sera con la sua nipote Camilla Ardenzi, che interpreterà

“Eternità”.

21:20 “Dirigerai per sempre questa orchestra, Maestro”: è l’omaggio su X del profilo ufficiale del Festival di Sanremo a Peppe Vessicchio.

21:28 entra il co-conduttore della serata Can Yaman, volto del nuovo Sandokan che presenta la sesta cantante in gara Arisa. Elegante in completo nero con collana nera, camicia con gli ultimi bottoni sbottonati e giacca scintillante, Can Yaman è entrato sulle note di “Sandokan” all’Ariston, co-conduttore della prima serata. Dopo aver scherzato sulla sua abbronzatura, Carlo Conti e Laura Pausini si sono lasciati coinvolgere dal modello e attore che ha chiesto di provare a seguirlo in un brano. “Sono arrivato come un cucciolo” in turco, ha provato a ripetere cantando Laura Pausini, andando dietro a quello che diceva Yaman.

21:31 Canta Arisa, sesta concorrente, scintillante in gara a Sanremo con “Magica favola”, la cantante si presenta all’Ariston con un abito sottoveste bianco ricamato di strass che contrasta con i suoi capelli corvini. Nelle mani molti anelli e orecchini a stella, ma nessuna collana. Voce cristallina, Arisa è stata accolta da numerosi applausi sul ritornello, uscendo il pubblico ha scandito il suo nome. Ha salutato la mamma prima di scendere dal palco.

21:43 Settimo concorrente Luchè con “Labirinto”, al suo debutto al Festival di Sanremo. Occhiali da sole, camicia bianca, cravatta e giacca-giubbotto nero; così è arrivato sul palco dell’Ariston Luchè, presentato da Can Yaman. Il rapper napoletano ha cantato “Labirinto”, canzone d’amore che racconta un addio e alla fine della sua esibizione ha ringraziato il pubblico. La sua performance ha regalato 25 punti al FantaSanremo tra gli

occhiali, la presentazione del co-conduttore, gli anelli e il papillon indossato dal direttore d’orchestra.

21:58 Sul palco Gianna Pratesi , 105 anni, una delle donne che per la prima volta votò al referendum per la Repubblica. Che dice ai giovani “Vogliatevi bene”, e saluta con un “Viva Sanremo”. “Il 2 giugno del 1946 andarono a votare per la prima volta le donne. Una di queste era Gianna Pratesi”: così Carlo Conti ha introdotto l’ospite d’onore della

prima serata del Festival di Sanremo. Di Chiavari, 106 anni il prossimo marzo, sul voto tra monarchia e repubblica, dice: “Eravamo sicuri in casa mia, tutti di sinistra…”. “Leggo ogni giorno tre giornali”, ha detto Gianna Pratesi. “I giovani – ha aggiunto – non dovrebbero essere severi con gli altri, dovrebbero capire come è la vita, non arrabbiarsi, bisogna volersi bene”. E’ stata poi Laura Pausini a consegnare i fiori di Sanremo alla

ultracentenaria, ringraziando anche Paola Cortellesi per il suo film “C’è ancora domani” che si chiude con la conquista del voto alle donne nel ’46. Ma l’omaggio alla Repubblica costa un refuso, un errore nella grafica a Sanremo: “Il 54 per cento della Repupplica”, invece di “Repubblica” si è letto alle spalle della signora Gianna Pratesi, l’ospite

speciale della prima serata, intervistata sul referendum del 1946 che sancì la vittoria della Repubblica sulla monarchia. Un omaggio voluto da Carlo Conti per gli 80 anni della Repubblica italiana

22.01 Tommaso Paradiso sul palco, ottavo concorrente in gara con la canzone “I romantici”. Laura Pausini ha presentato Tommaso Paradiso, al suo debutto all’Ariston, che ha cantato “I Romantici”. Paradiso ha indossato una giacca lunga beige sopra pantaloni neri, la mano con una fasciatura, dopo un piccolo incidente, è valsa comunque punti al FantaSanremo come “guanto”.

22:06 Elettra Lamborghini con “Voilà”, nono campione in gara. Elettra Lamborghini versione disco fa ballare l’Ariston. Il palco del Teatro si trasforma in una vera e propria discoteca con ballerini che danzano intorno alla Lamborghini, che sfoggia un vestito doppio, sotto trasparente tempestato di strass, sopra un abito seta nero ricamato in oro,

aperto davanti e con coda dietro.

22:13 decima concorrente Patty Pravo, a Sanremo per la sua undicesima volta con “Opera”. Si è presentata sul palco in lungo, abito nero in velluto con maniche nere trasparenti piene di lustrini, acclamata dal pubblico che in coro l’ha incitata con “Patty, Patty”. È la prima che prende una penalità al FantaSanremo perché non ha sceso la scalinata.

22:20 Samurai Jay con Ossessione è l’11esimo cantante in gara. Samurai Jay scende la scalinata dell’Ariston ballando e mostra la sua energia contagiosa. Sfoggia il suo nuovo look con le treccine del suo colore naturale attaccate alla testa, in abito scuro con una spilla al posto della cravatta. Sul palco con lui sulle note latino-caraibiche di “Ossessione” un gruppo di ballerini trainati dai fiati dell’orchestra. Sorriso contagioso e freschezza per questo giovane esordiente che alla fine dell’esibizione, ha chiesto da

dove si esce e Laura Pausini lo ha accompagnato fuori.

22.30 è il momento del super ospite Tiziano Ferro con un medley di successi e il nuovo brano “Sono un grande”. Tiziano Ferro infiamma l’Ariston da superospite nella prima serata del Festival di Sanremo. “Solo tu Carlo potevi farmi spegnere queste candeline così. 25 anni questo signore ha creduto in me e mi ha fatto cantare questa canzone”, ha detto Ferro riferendosi al compleanno di Perdono. Poi il saluto di Laura Pausini che si è inginocchiata: “Bentornato a casa”, ha detto la cantante. E Tiziano Ferro ha risposto: “Il prossimo anno lo facciamo io e te, se Carlo se ne va…”. Standing ovation per l’artista di Latina. Tutto l’Ariston in piedi al termine della sua esibizione. Total black, giacca ricamata di perline, l’artista si è esibito in un medley composto da “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio” e “Perdono”. Ferro ha riproposto una versione live di Xdono a 25 anni dalla prima volta, a Domenica In, e per la prima volta dal vivo il nuovo singolo, “Sono un grande”.”Questo è il modo per prendermi il mio posto nella società della body positivity e della mind positivity e di imparare a dirsi ‘sono un grande’ come dovrebbe essere sempre stato”, aveva spiegato in un’intervista al Tg3.

22.45 Raf è il 12esimo cantante con “Ora e per sempre”. Alla sua quinta partecipazione Raf è tornato a Sanremo con il brano “Ora e per sempre”. “È uno dei simboli della musica italiana”, lo ha introdotto Laura Pausini; ha scelto un look elegante, total black.

Il pubblico l’ha accolto calorosamente e applaudito dopo la sua esibizione.

22.58 tredicesimo cantante in gara J-Ax con “Italia starter pack”. E’ la sua prima volta in gara come solista. Versione country per l’artista che interpreta il brano “Italia starter pack”. E il Teatro balla.

23:00 Gaffe di Carlo Conti che lanciando il collegamento con Piazza Colombo, dove c’è l’altro palco di Sanremo 2026: il Suzuki Stage. Ha sbaglia il titolo del brano di Gaia, invece che “Chiamo io chiami tu”, ha detto “Chiamo io chiama lui”. In precedenza aveva chiamato la signora Gianna Pratesi, 105 anni, Anna. Nonostante le piccole incertezze Carlo Conti mantiene un ritmo serrato ed è perfettamente in orario con la scaletta.

23:05 Cambio d’abito per Laura Pausini, in grigio ghiaccio, tutto ricamato e senza spalline, con sopra mantello trasparente pieno di lustrini, in stile Elsa di “Frozen”. “Mi sento una farfalla” ha detto la co-conduttrice, scherzando poi sulla sua “Z”, parlando di “geolocalizzazione”. Poi ha salutato in spagnolo gli italiani nel mondo e chiamato

Conti “Carlos Cuentas”. È arrivata anche la prima gaffe: “Me lo avete messo in mano”, ha detto, riferendosi al microfono, chiedendo scusa alla mamma: “Finora sono stata brava”.

23.10 quattordicesimo cantante in gara Fulminacci, con Stupida fortuna. In completo grigio over, con cravatta prugna, è la sua seconda volta a Sanremo dopo la partecipazione nel 2021.

23.17 Levante è la 15esima cantante in gara con Sei Tu. Un tripudio di brillantini.

Levante ha portato il brano “Sei tu” a Sanremo, con un tubino scintillante con scollatura a cuore, longuette. Un’esibizione intensa e commossa la sua. Carlo Conti ha approfittato delle origini siciliane di Levante per mandare un messaggio di vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo in Sicilia, in particolare dalla frana a Niscemi.

23:25 Fedez & Masini con “Male necessario”, 16esimi big in gara. Fedez & Masini, la coppia più attesa di questa edizione del Festival, dopo che lo scorso anno si erano esibiti insieme nella serata delle cover con “Bella stronza”, quest’anno sono in gara con “Male necessario”. Entrambi vestiti di scuro, hanno conquistato il pubblico con un brano ben

costruito e intenso che mescola le rime di Fedez alla melodia di Masini, che confluiscono in un ritornello potente. Sono stati acclamati sul pubblico al grido di “bravi, bravi”; uscendo si è vista la camicia di Fedez aperta sulla schiena da cui si vedevano i suoi tatuaggi.

23:28 Ermal Meta, con “Stella stellina è il 17esimo cantante in gara, alla sua settima partecipazione, che conta anche una vittoria nel 2018 con Fabrizio Moro. Camicia di seta con scritto “Amal” sul colletto sotto la giacca lunga a righe. Così Ermal Meta si è presentato sul palco dell’Ariston per cantare “Stella stellina”. Il cantante ha voluto far cucire sui suoi abiti nomi di bambine palestinesi, scritti di suo pugno. Ogni sera avrà un nome diverso. Sui social racconta: “La protagonista di Stella stellina è una bambina senza nome, ma forse ha tutti i nomi. Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind, che importa, forse niente, forse tutto. Figlie di nessuno, figlie di tutti”. Il brano è la storia di una bambina palestinese senza nome la cui vita è stata stroncata dalla guerra. E che i fiori siano per fare festa e non sulle tombe dei bambini, che non c’entrano niente”. Così Carlo Conti dopo il brano di Ermal Meta “Stella Stellina”, dedicato a una bambina palestinese morta durante la guerra. Il cantante si è esibito con il nome “Amal” scritto sul colletto della camicia e ogni sera, ha detto, avrà un nome diverso, per ricordare le tante vittime innocenti. Conti commosso ha aggiunto: “I bambini non c’entrano niente”.

23:40 Conti si collega con la nave Costa Toscana per presentare Max Pezzali, che canta un medley di successi. Max Pezzali fa ballare e cantare tutti, protagonista di Max Forever – The Party Boat a Sanremo, con un medley di alcuni suoi come Sei un mito, La regola dell’Amico ha concluso con Disco inferno. Si collegherà anche le prossime serate per dare vita una vera residency a bordo di Costa Toscana che diventa per l’occasione La nave della Musica. Max Pezzali ospite d’eccezione del “palco sul mare” con performance

live a tema, diverse ogni sera per atmosfera e mood musicale, sempre scandite dal susseguirsi delle hit che uniscono intere generazioni.

23:45 Serena Brancale 18esima con Sei qui con me. Abito bianco lungo, lineare, quasi

da sposa, con scollo all’americana per Serena Brancale. Diretta dalla sorella Nicole ha cantato “Qui con me”, brano dedicato alla madre scomparsa. Un’interpretazione sentita e intensa, applauditissima dalla sala stampa, oltre che dal pubblico. E alla fine si è commossa anche l’artista, ringraziando la sorella.

23.52 Kabir Bedi e Can Yaman insieme per un omaggio a Sandokan. All’Ariston è arrivato il Sandokan Kabir Bedi, che, come annunciato da Carlo Conti, si è incontrato

con il Sandokan di oggi, Can Yaman. Sono passati ben 50 anni, dal primo sceneggiato andato in onda il 6 gennaio 1976, Raiuno. Un incontro con uno scambio di battute, e un Rvm del momento iconico di Sandokan/Kabir Bedi Sandokan/Can Yaman e la tigre. Un incontro culminato in un abbraccio finale tra i due Sandokan. “Congratulazioni per il successo del tuo Sandokan, sono felice per te, hai recitato molto bene”, ha detto Kabir Bedi al modello e attore turco. E si è anche complimentato con Conti per quello che fatto alla tv italiana. “In un momento in cui ci sono le guerre è importante vedere questi gesti d’amore” ha detto poi Laura Pausini, riferendosi alla mano baciata da Yaman a Bedi, in segno di rispetto. “La nuova storia è diversa ma vederlo è stata un’esperienza piacevole, la sceneggiatura è creativa, è stato affascinante vedere come hanno cambiato le storie di tutti personaggi, ogni generazione vuole raccontare le storie classiche a modo suo, io ho preferito la storia d’amore del mio Sandokan, ma l’ho trovato comunque interessante” ha detto ancora Kabir Bedi. E Yaman ha aggiunto: “Sono venuto per Sandokan in Italia, poi la produzione è slittata a lungo quindi mi sono ben preparato guardando la serie originale”. “Essere Sandokan è una responsabilità, siamo fortunati a interpretarlo, è un personaggio importante nella cultura italiana, da Salgari, e tu sei un degno successore sicuramente. La gente non ci ammira solo per l’interpretazione ma per tutto quello che Sandokan rappresenta” ha affermato l’attore indiano. Nel terzo Sandokan ci sarà Carlo Conti, ha poi scherzato Pausini:”Carlocan”, mentre appariva l’immagine di Conti in versione tigre della Malesia con l’IA.

00:04 Nayt, 19esimo cantante con “Prima che”, al suo debutto a Sanremo. Debutto sul palco dell’Ariston per Nayt “Prima che”. Tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione si è esibito con un abito nero con giacca col collo alla coreana e una catena d’oro attaccata agli alamari. Nayt, tra i beniamini della Gen Z, unisce l’urban e il

cantautorato, superando i confini di entrambi i generi, anche grazie a una scrittura diretta e sincera che lo caratterizza e con cui riesce a dare voce alla profondità, all’inquietudine e alle contraddizioni dell’essere umano.

00:08 Ventesima cantante in gara Malika Ayane con “Animali notturni”. Malika Ayane si è presentata in nero con scollatura a V e spacco davanti, accompagnata da un chitarrista sul palco. È la sua sesta partecipazione a Sanremo e ha portato “Animali notturni”, molto applaudita dal pubblico con un pezzo ritmato ed elegante.

00:14 Eddie Brock con “Avvoltoi” è 21esimo. Da Tik Tok all’Ariston, Eddie Brock sorprende e si candida a essere l’underdog dei questa edizione del Festival. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano classe 1997 è salito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston e fino a pochi mesi fa era uno sconosciuto ai più. Smocking in velluto, con camicia e cravattino slacciato, ha convinto la sala stampa che applaude alla sua esibizione. Il suo singolo più celebre, diventato virale sui social, “Non è mica te” lo ha portato all’Ariston.

00:17 Sal da Vinci il 22esimo cantante in gara con Per sempre sì, accompagnato però al suo ingresso dal pubblico che ha cantato il suo successo Rossetto e caffé. Balla il pubblico dell’Ariston sulle note del brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci. Ovazione in

sala stampa e all’Ariston. Il cantante napoletano ha ballato anche con il pubblico in platea. Al termine della sua esibizione, ha concluso: “Questo festival lo dedico a una persona speciale scomparsa pochi giorni fa e che ha fatto parlare la mia melodia: Vincenzo D’Agostino”, il paroliere di Gigi d’Alessio e dello stesso Sal Da Vinci. Braccialetto azzurro, standing ovation parziale, inchino con mano sul cuore, canta sulle scale: totale 75 punti. Sal Da Vince sbanca anche sul FantaSanremo e schizza in vetta alla classifica tra i big.

00:32 Enrico Nigiotti, “Ogni volta che non so volare, è il 23esimo cantante. Laura Pausini con il terzo cambio d’abito, vestito blu notte scintillante con spalle scoperte, ha

introdotto Enrico Nigiotti. Con un grande orologio con le lancette che vanno avanti veloci alle spalle, ha cantato “Ogni volta che non so volare”; Nigiotti, in total black, e alla sua quarta partecipazione a Sanremo, ha raccontato un amore che accoglie le fragilità e dà forza nei momenti di difficoltà.

00:40 Tredici Pietro con “Uomo che cade” è il 24esimo cantante, inizio con inconveniente tecnico ma poi la canzona prende il largo. Rapper e cantautore, è salito per la prima volta in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade. Inizia la performance ma è costretto subito a fermarsi per un problema al

microfono. Sono intervenuti i tecnici della Rai che gli hanno consegnato un nuovo microfono e ha ricominciato daccapo il suo brano ed è andato tutto liscio. Uscendo ha detto “Forza Bologna”. I problemi tecnici ‘costano’ una penalità di 20 punti a Tredici Pietro che al FantaSanremo va in rosso a -5.

00:42 “Cantare ‘Sono un grande’ dal palco di Sanremo. Non era nei piani, che bello stupirsi. Cosa significa questo brano lo sapete. Abbiate il coraggio di riconoscere il vostro valore. SIAMO GRANDI! Grazie di cuore”. Lo scrive Tiziano Ferro, superospite della prima serata del Festival di Sanremo, su X.

00:45 Chiello con “Ti penso sempre” è il 25esimo cantante sul palco del Festival di Sanremo. È arrivato saltando Chiello, giacca nera damascata con bottoni dorati, capelli spettinati e ancora con i tacchi, come sulla passerella del blu carpet. Sul palco, con un cambio sulla scaletta che prevedeva le Bambole di pezza, ha portato “Ti penso sempre”.

00:55 la band Bambole di pezza con “Resta con me” sul palco dell’Ariston , 26esime in gara. Per la prima volta sul palco dell’Ariston arriva una rock band tutta al femminile, le Bambole di Pezza cantano “Resta con me” dirette dal Maestro Enrico Melozzi. Per questa ballad rock portano e suonano sul palco chitarre, batteria e basso. Un brano sulla sorellanza all’insegna del girl power. Vestite tutte in nero ma con stili diversi tra abiti lunghi, shorts e minigonne, sono diverse tra loro, ma unite dalla musica. Laura consegnando i fiori ha urlato: “Il rock è donna!”. In conferenza stampa dalla sala Lucio Dalla nel pomeriggio replicando a chi chiedeva se avesse ancora senso parlare di femminismo sono state chiare e nette. “Per noi è importante portare avanti la battaglia delle pari opportunità, è ancora un problema nel nostro Paese e siamo contente di portare questa quota rosa al Festival e di essere la prima band femminile a salire su questo palco. Il nostro obiettivo è anche fare rete tra donne e cambiare il panorama main stream dei generi, speriamo che le chitarre di questo pezzo possano aumentare in futuro e che torni sempre di più il rock…”.

01:02 Maria Antonietta & Colombre con “La felicità e basta” sono i 27esimi in gara. Abito bianco corto con le margherite sulle maniche e stivali abbinati lei, in nero lui con

t-shirt: Maria Antonietta e Colombre hanno presentato “La felicità e basta”. Sul palco, lei con omnichord, lui con la chitarra, una melodia orecchiabile, un brano ironico e spensierato. Si sono divertiti sul palco, ballando, complici. I due fanno coppia anche nella vita.

01:05 vincitore delle Nuove Proposte nel 2020 in gara per la terza volta Leo Gassmann con “Naturale”, 28esimo cantante in gara. Camicia bianca e pantaloni neri, Leo Gassmann ha cantato “Naturale” sul palco dell’Ariston. L’artista ha “sbancato” al Fantasanremo, tra le altre cose scendendo in platea, cantando sulle scale ed esibendosi dopo l’una di notte. Aveva superato di poco le Bambole di pezza, poi è stato rivisto l’inchino al “Var” e ha totalizzato 80 punti come la band al femminile.

01:10 Il 29esimo in gara è Francesco Renga con “Il meglio di me”, vincitore del Festival nel 2005 con “Angelo”. Uno dei veterani al Festival di Sanremo (11 le sue partecipazioni) incanta l’Ariston con la ballad intitolata “Il meglio di me”. L’artista è il penultimo big in gara che si è esibito al Festival di Sanremo.

01:15 Giovani e amici, LDA e AKA 7EVEN chiudono la prima serata del Festival di Sanremo e portano la Napoli sotterranea, l’amore e il ritmo con “Poesie clandestine”.

Luca d’Alessio in arte LDA entra e consegna un fiore a Laura Pausini. “Ripuliti” nel look, dopo qualche eccesso del passato, si mostrano con il volto dei bravi ragazzi con la loro vitalità accompagnati da ballerini e percussioni. Ma soprattutto la loro esibizione, l’ultima di trenta, sbanca al FantaSanremo, con ben 125, unici artisti in gara sopra i 100 punti.

01:30 Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Sono i big più votati nella classifica provvisoria della prima serata, secondo la giuria della sala stampa, tv e web. Sono le cinque prime canzoni in testa, senza mostrare la posizione di ognuna. La cinquina è stata annunciata da Carlo Conti alla fine della serata, insieme a Laura Pausini e a Can Yaman. Sorpresa per la cinquina della prima serata: è fuori Sal Da Vinci che aveva riscosso applausi sia in sala stampa che in Teatro.