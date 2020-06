ROMA (ITALPRESS) – Distruzione degli habitat, incendi e calamità naturali sempre più frequenti in Australia orientale, regione che ospita la principale popolazione di koala ad oggi sopravvissuta. rischiano di fare estinguere questi marsupiali entro il 2050.

E’ quanto emerge da un nuovo report del New South Wales (stato cruciale in Australia per la conservazione dei koala) che afferma la necessità di azioni urgenti da parte del governo per proteggere l’habitat e affrontare tutte le altre minacce, compreso il cambiamento climatico. Per l’ecologo Oisin Sweeney -nonostante il numero sia difficile da stabilire – sarebbero stati, nello stato del New South Wales,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La principale popolazione di koala rischia l’estinzione entro il 2050 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento