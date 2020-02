La principessa Beatrice sposa l’italiano Mapelli Mozzi, ricevimento a ​Buckingham Palace

Ricevimento di nozze a Buckingham Palace per la principessa Beatrice di York e il futuro marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

A quanto riferisce il Daily Mail, la regina Elisabetta II ha deciso di offrire l’inusuale quanto prestigiosa location alla nipote per sostenerla alla luce dello scandalo Epstein che ha costretto il padre, il principe Andrea, a ritirarsi dalla vita pubblica.

“Sua Maestà non vuole che Beatrice soffra in alcun modo per i problemi che suo padre sta affrontando”, ha riferito una fonte al tabloid. La 31enne è stata “molto contenta e felice di accettare”, colpita dal “gesto speciale”

