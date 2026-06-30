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La Principessa Kate sulle vette inglesi per sensibilizzare sul cancro
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La Principessa Kate sulle vette inglesi per sensibilizzare sul cancro

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“So quanto la malattia sia un percorso difficile”

Milano, 29 giu. (askanews) – La principessa Kate, in remissione dal cancro, spiega sui suoi social media perché ha scalato le vette più alte di Inghilterra, Galles e Scozia in 24 ore per promuovere un approccio olistico alla cura del cancro: “Molte persone mi hanno chiesto perché ho deciso di affrontare questa sfida, e in parte è una questione personale – ha detto in un video diffuso sui scoial – Sono grata di essere qui, di avere la forza di affrontare queste colline. Ma soprattutto, voglio dare qualcosa in cambio e riconoscere l’incredibile lavoro che viene svolto in tutto il Paese. Ho incontrato persone straordinarie, persone che convivono con il cancro e che lo hanno superato, e so per esperienza personale quanto sia difficile questo percorso. Volevo davvero cogliere questa opportunità per dare il mio contributo a tutto il meraviglioso lavoro che viene svolto. In particolare, per sostenere la Royal Marsden Cancer Charity, un’organizzazione a cui tengo molto e che svolge un lavoro straordinario a supporto di chi convive con la malattia e di chi l’ha superata.”

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