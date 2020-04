Una principessa saudita incarcerata “senza accuse” ha fatto un insolito appello pubblico al re Salman e al principe ereditario, il potente Mohammed Bin Salman, per chiedere di essere liberata da una prigione di massima sicurezza in cui -lei dice- la situazione della sua salute sta peggiorando in modo forse irreversibile. Secondo una fonte vicina alla famiglia, la principessa Basmah bint Saud, che ha 56 anni, e’ stata arrestata nel marzo dello scorso anno poco prima della partenza per la Svizzera per cure mediche. L’appello fatto su Twitter è l’ultimo, ennesimo segnale delle tensioni all’interno della sterminata ed ermetica famiglia reale saudita.

L’articolo La principessa ribelle si appella a zio Mbs, “sto male, liberatemi” proviene da Notiziedi.

