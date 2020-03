La Procura del Venezuela accusa Guaidò di tentato colpo di Stato

La Procura del Venezuela ha citato il leader dell’opposizione, Juan Guaidò, per presunto “tentato colpo di stato” e tentato omicidio. Lo ha comunicato il procuratore generale William Saab.

In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato, Saab ha detto che Guaidò è stato chiamato a comparire davanti ai pubblici ministeri giovedì, a seguito di un’indagine della scorsa settimana sul sequestro di un deposito di armi nella vicina Colombia, che secondo la magistratura venezuelana sarebbe stato destinato a essere contrabbandato in Venezuela.

Contro Guaidò ci sono le dichiarazioni di Cliver Alcalá Cordones. Alcalá è un ex ufficiale in pensione che la settimana scorsa si è consegnato agli agenti della Drug Enforcement Administration (Dea) in Colombia,

