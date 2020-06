AGI – La Procura di Bergamo indaga per omicidio colposo in relazione alle denunce presentate il 10 giugno dai familiari delle persone morte per coronavirus che fanno parte del Comitato ‘Noi denunceremo’.

Stando a quanto apprende l’AGI, è questa l’ipotesi di reato a carico di ignoti da cui si ‘parte’, prevista dall’articolo 589 del codice penale. Solo una ‘traccia’ per un’indagine tutta da svolgere che richiederà lunghi accertamenti e valutazioni caso per caso perché, anche se le storie sembrano seguire tutto un unico filo conduttore – quello legato ai ritardi nelle diagnosi e nelle cure e alla mancata zona rossa –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La Procura di Bergamo indaga per omicidio colposo sugli esposti dei parenti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento