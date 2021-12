La Procura di Roma chiede l’archiviazione per i marò

Di Alba Di Palo

BARI – “La fine di un incubo durato dieci anni. Emozione, commozione, felicità: era ora”. Lo scrive in un post pubblicato sui social Paola Moschetti, moglie di Massimiliano Latorre, commentando la richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma per il marito e per Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina accusati dell’omicidio di due pescatori avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India sud occidentale.

