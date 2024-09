la-procura-generale-del-venezuela-chiede-l’arresto-del-leader-dell’opposizione

Lo riferisce la Reuters

Roma, 3 set. (askanews) – L’ufficio del procuratore generale del Venezuela ha richiesto un mandato di arresto per il leader dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia, dopo che quest’ultimo non ha risposto a tre convocazioni per testimoniare su un sito web dell’opposizione che ha pubblicato i risultati dettagliati delle contestate elezioni presidenziali del Paese. Lo riferisce la Reuters.

Il sito web è indagato per “usurpazione della funzione” dell’autorità elettorale, che afferma che il presidente Nicolas Maduro ha vinto le elezioni del 28 luglio, ma non ha pubblicato i risultati dettagliati.

L’autorità elettorale nazionale e la corte suprema del Venezuela hanno dichiarato che Maduro ha vinto le elezioni con poco più della metà dei voti, ma i conteggi pubblicati dall’opposizione mostrano una clamorosa vittoria di Gonzalez.

L’opposizione, alcuni Paesi occidentali e organismi internazionali come un gruppo di esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che il voto non è stato trasparente e hanno chiesto la pubblicazione dei conteggi completi, con alcuni che hanno apertamente denunciato brogli.

I funzionari del partito di governo, compreso Maduro, hanno accusato l’opposizione di fomentare la violenza e il procuratore generale Tarek Saab ha avviato indagini penali sulla leader dell’opposizione Maria Corina Machado, su Gonzalez e sul sito web in cui l’opposizione ha pubblicato le copie dei conteggi dei voti a livello di urne. Le proteste successive al voto hanno provocato almeno 27 morti.