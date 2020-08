AGI – Disse Michael Moore nel 2016: “Donald Trump vincerà”. E The Donald vinse. Dice Michael Moore nel 2020: “Siete pronti a essere battuti di nuovo da Trump?”. E… non lo sappiamo ancora. Quel folletto di Moore è da tenere d’occhio sul monitor non per l’originalità del suo pensiero politico (occupa lo spazio della pop-left-wing americana), ma perché ha una qualità ben più rara: ha il polso della situazione nella working class americana. Cosa pensa il lattaio del Wisconsin? Cosa alberga nella mente dell’uomo in mietitrebbia che attraversa gli sterminati campi dell’Ohio? Cosa beve la mattina al “diner”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La profezia di Moore, il voto coperto per Trump proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento