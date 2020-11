AGI – Si accende sempre di più, all’interno della maggioranza, lo scontro sulla Rai. “Ha bisogno di un sistema di governance nuovo. C’è la necessità di mettere in condizione la tv pubblica di competere, recuperando quell’autonomia necessaria per garantire il pluralismo proprio del servizio pubblico”, il rilancio del sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella. “La politica non può più comandare sulla Rai. Se vogliamo cambiarla davvero abbiamo bisogno di quella governance autonoma e indipendente, in grado di lavorare senza i condizionamenti dei partiti”, la risposta del pentastellato Primo Di Nicola, “invito pertanto tutte le forze politiche, a cominciare dal Pd, a mettere sul tavolo le loro proposte.

La proposta del Pd: affidare la Rai a una fondazione

