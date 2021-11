La proposta di Letizia Moratti: “Ospitiamo in Lombardia pazienti Covid tedeschi”

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Memore dell’aiuto solidale fornito all’Italia lo scorso anno, ritengo opportuno e doveroso offrire oggi alla Germania la disponibilità ad accogliere pazienti presso le nostre strutture ospedaliere, mettendo a disposizione ricoveri in area medica e in terapia intensiva”. A proporlo in un post su Facebook è l’assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti.

L’EMERGENZA IN GERMANIA

Nelle ultime settimane la Germania è stata travolta dalla nuova ondata di Covid-19, con punte di oltre 65mila nuovi contagi al giorno. Moratti ha annunciato di aver già chiesto alla direzione generale “di attivarsi in tal senso”. L’obiettivo è aiutare chi adesso si trova in difficoltà: “Gli ospedali tedeschi sono alle prese con una drammatica emergenza di posti letto ospedalieri, con le terapie intensive prossime al collasso”, ha aggiunto l’assessore.

