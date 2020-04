Uno strumento “compensatore” per il sud ed in particolare per quelle regioni, come la Calabria, che si trovano più indietro; una misura che, “partendo dalle criticità e dalle povertà infrastrutturali, possa consentire di avere condizioni di vantaggio rispetto ad altri, al fine di consentire il riallineamento di quest’area del paese al nord Italia”. La proposta è di Antonino De Masi, imprenditore del settore metalmeccanico (La sua azienda produce macchine agricole nella Piana di Gioia Tauro) protagonista di battaglie contro la criminalità organizzata e contro un sistema bancario che non sempre ha favorito il Mezzogiorno.

“Io ho lanciato la mia idea –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La proposta di un imprenditore calabrese: “Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento