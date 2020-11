AGI – Non è vero che l’oncologia sia stata preservata dall’emergenza Covid e, anzi, con i numeri attuali la prossima pandemia sarà il cancro. E’ l’allarme emerso dalla prima sessione di lavoro del Cracking Cancer Forum 2020, che quest’anno si tiene in forma digitale. “Non è vero che stiamo garantendo i percorsi oncologici”, ha denunciato Oscar Bertetto, direttore del Dipartimento Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta, nel corso del dibattito “L’oncologia durante e dopo il Covid”.

“C’è una estrema carenza di servizi diagnostici, in molte strutture non possiamo inviare pazienti perché non sono state separate dalle aree Covid. Abbiamo bisogno di avere spazi Covid free al di fuori degli ospedali”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo La prossima pandemia sarà il cancro. L’allarme degli oncologi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento