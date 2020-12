AGI – Un sit-in davanti a uno degli ingressi del tribunale penale per denunciare “la grave mancanza di personale provocata dalla scopertura di 420 posti rispetto ai 1.204 previsti in organico che determina carichi di lavoro ormai insostenibili” e “l’inadeguatezza delle misure organizzative assunte per garantire la sicurezza nelle aule e negli uffici”.

È quello che ha organizzato questa mattina il personale giudiziario in servizio presso il tribunale di Roma, con decine di persone raccolte intorno allo striscione “Fuori distanziati, dentro assembrati”. Al centro della protesta, fra l’altro, anche “la mancata riduzione del numero di udienze fissate in presenza,

L’articolo La protesta dei dipendenti del tribunale di Roma per le misure inadeguate contro il Covid proviene da Notiziedi.

