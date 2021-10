La protesta ‘no pass’ del consigliere lombardo Piccirillo: un ‘ufficio mobile’ fuori dal Pirellone

MILANO – “Ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma sicuramente il gruppo regionale è scollato dalla realtà, questo è abbastanza evidente”. Luigi Piccirillo, consigliere regionale lombardo in forza ai pentastellati, ha allestito questa mattina una sorta di ‘ufficio mobile’ fuori dal Pirellone, allo scopo di protestare contro il green pass. Il gruppo M5S in Regione si è prontamente dissociato, ma secondo Piccirillo sono proprio i suoi compagni del Movimento ad essersi allontanati dai principi della forza politica a cui appartengono.”Essere l’unico a fare questa manifestazione e protesta è una dimostrazione di come vengono considerati gli ultimi”, aggiunge il consigliere spiegando anche come, a suo parere, essere un esponente M5S significhi proprio non girare la testa davanti ai più fragili e svantaggiati”, e non “pensare al terzo mandato, da carrieristi”.

LE RAGIONI DI PICCIRILLO

Secondo Piccirillo, la strada da seguire è abolire la certificazione verde in Lombardia: “Il 90% dei cittadini ha già la seconda dose”, ha spiegato ieri in conferenza stampa. Il consigliere regionale ha anche voluto togliersi di dosso l’etichetta di no-vax: “Regione Lombardia si faccia carico del costo dei tamponi per tutti coloro che non hanno il green pass e sono costretti a farli per motivi di lavoro”.

IL M5S LOMBARDIA PRENDE LE DISTANZE

“Le attività del consigliere regionale Luigi Piccirillo sono espressione di iniziative personali, i cui contenuti sono stati celati e pertanto non condivisi con il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia”. Così il gruppo lombardo dei pentastellati aveva reagito all’annuncio della protesta di Piccirillo. “Tali posizioni si collocano al di fuori della linea decisa di comune accordo dal gruppo regionale”, tagliano corto i grillini lombardi. Inoltre, sottolinea il M5S Lombardia, “iniziative di questo tipo alimentano, nei confronti delle politiche di ripresa e contenimento della pandemia, quell’ambiguità in risposta alla quale il Movimento Cinque Stelle coglie l’occasione per ribadire la propria assoluta distanza”. Per i pentastellati, la tutela della salute, dell’istruzione in presenza e del lavoro “non possono lasciare spazio ad ambiguità politiche e convinzioni personale”.

