La pubblicità urbana ha un nuovo protagonista, PISAURBAN TV 

Anche il modo di farsi pubblicità cambia con il passare del tempo e offre ora possibilità molto interessanti per quelle piccole e medie imprese che vogliono affermarsi sul territorio dove operano: “Il progetto si chiama PisaurbanTv e punta a creare un’occasione interessante per chi ha un’attività nella nostra città – spiega Giulia Giardino, Ceo dell’agenzia Ecomarketing e project manager del progetto.

Vogliamo costruire un circuito pubblicitario moderno e dinamico che sia a disposizione delle piccole e medie imprese, delle associazioni e delle realtà sportive locali, diventando così un punto di riferimento locale. Ma anche per i cittadini e questo perchè, seguendo i nostri canali, potrà scoprire eventi, promozioni commerciali e, più in generale, tutte le novità del territorio”.

Sono quattro le offerte inserite nel progetto: “La prima – spiega Giulia Giardino – prevede l’installazione di monitor Hd nei posti più affollati di Pisa, con un palinsesto di 14 ore. Il circuito consente la pubblicità dell’azienda che ci sceglie, di andare in onda in più punti strategici del territorio in modo costante e quotidiano.

La seconda offerta riguarda la web tv del Pisa Urban tv – un’offerta studiata per raccontare la tua azienda con degli episodi settimanali che aiutino a mantenere alta l’attenzione sulla tua impresa lavorativa. Si possono raccontare promozioni, prodotti, focus settimanali. E’ uno strumento che ti permette di mantenere alta l’attenzione sulla tua azienda in maniera originale e che permetterà al contenuto creato professionale di essere condiviso su piattaforme che ti aiuteranno a raggiungere visibilità locale.

Un mix di strumenti che rende il nostro progetto alla portata di tutti, con l’obiettivo di dare la maggiore visibilità possibile a chi si affida a noi e crede nell’iniziativa. Un business locale che aiuta a guardare al futuro con ottimismo“.

Una mano per non disperdere il patrimonio del territorio, indebolito, come altri, dalle chiusure dettate dalla pandemia “l’idea – afferma Diego Saviozzi – co founder del pisa urban tv e imprenditore locale – prende spunto proprio dagli anni complessi vissuti di recente, con la convinzione che l’unione fa la forza. E noi, con l’idea che appunto stiamo portando avanti, vogliamo appunto accompagnare l’imprenditore nella propria crescita lavorativa e i clienti a orientarsi sulle proposte sul territorio. Del resto uno spot ben costruito, le giuste grafiche, i colori usati e il posizionamento che viene scelto per la diffusione fanno la differenza”.

La terza offerta pubblicitaria – prevede anche la possibilità di diventare Media sponsor di una realtà sportiva locale, con l’inserimento dei propri loghi sui cartelloni esposti per le interviste dopo-partita, gli striscioni e vele pubblicitarie presso gli impianti sportivi, e sui social della squadra locale. L’offerta si chiama “Box sportivo”, e da la possibilità sia alla squadra locale che al cliente che compra gli spazi pubblicitari di crescere: “Un’altra importante possibilità per farsi notare creando valore nel territorio – affermano Saviozzi e Giardino.

Infine, la quarta offerta, non è ancora attiva e prevederà l’installazione di ledwall di ultima generazione hd, accesi h24, vicino alla rotatoria dell’entrata in fi-pi-li, sul tetto del pisa carburanti caffè di cascina, punto strategico e molto frequentato giornalmente.

In ultima analisi, la cosa di cui andiamo fieri è la costruzione di una rete commerciale riservata ai clienti del Pisa Ubantv, che prevede la possibilità di recarsi con la carta fedeltà pisa urban tv presso i locali aderenti alla rete dove vi saranno offerte riservate a loro, e la possibilità di allargare i propri orizzonti commerciali sia per i commercianti che consumatori, riscoprendo il territorio e le sue attività lavorative, le sue attrazioni e unicità. Nella rete rientreranno tutti i beni primari di cui necessita una famiglia, svago, sport e attività ludiche per grandi e piccini.

Senza dimenticare il capitolo networking: sarà possibile collaborare con il PisaurbanTv, ospitando il circuito pubblicitario nel proprio locale. In cambio di agevolazioni, della possibilità di trasmettere su monitor Hd il palinsesto e di diffondere le buone pratiche del nostro territorio. Azioni volte tutte a rafforzare il nostro tessuto produttivo e farlo crescere con passione e impegno”.