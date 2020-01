La Pupa e il Secchione 2020, chi sono i partecipanti? Ecco i nomi e l’arrivo in villa | video Mediaset

Chi sono i partecipanti de La Pupa e il Secchione 2020? I nomi delle sei pupe e dei sei secchioni – così vengono chiamati i concorrenti del programma, divisi in coppie – sono stati svelati ufficialmente all’inizio della prima puntata di oggi, martedì 7 gennaio. Si tratta di: Marina, Carlotta, Stella, Martina D., Angelica e Martina F. (per le donne); Raffaello, Giovanni T., Giovanni B., Lorenzo, Andrea e Dario detto Massa (per gli uomini). Ecco il video da Mediaset Play con l’arrivo in villa ad inizio trasmissione.

continua a leggere sul sito di riferimento