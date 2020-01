Sorpresa a La Pupa e il Secchione 2020. Nella terza puntata di stasera, martedì 21 gennaio, De Benedetti non sceglie Stella ma decide di continuare il programma con al suo fianco Carlotta. Una scelta inaspettata, quella presa da Giovanni Tobia, anche considerato il bacio con Manente, trasmesso in tv la scorsa settimana. Ecco il video da Mediaset Play col perché il ‘secchione’ non ha scelto l’influencer e la reazione della diretta interessata.

