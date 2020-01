Doccia hot per Stefano e Marco. Nella quarta puntata de La Pupa e il Secchione 2020, in onda stasera, martedì 28 gennaio, i due ‘pupi’ Beacco e Sarra si sono concessi un’insaponata sotto l’acqua, attirando – inevitabilmente – l’attenzione di telespettatrici e telespettatori. Il risultato finale? Almeno in un caso, le telecamere del programma di Italia 1 hanno inquadrato anche un lato a (seppur opportunamente pixellato). Il video da Mediaset Play.

